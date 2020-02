UN POSTO PER VOLARE

opera lieve per Tenco e Pavese

SANTIBRIGANTI TEATRO

TEATRO CIVICO DI BUSCA - Busca

venerdì 21 Febbraio ore 21:00

drammaturgia e musiche originali Orlando Manfredi

di e con Luca Occelli e Orlando Manfredi

disegno luci Nicola Rosboch

installazione scenica Ivan Tozzoli

consulenza artistica Mauro Piombo

produzione Santibriganti Teatro

Come succede negli incontri magici, i due attori vanno a sbattere ancora bambini nelle parole di Tenco e di Pavese (pensa la sfiga). Da quel momento il corso delle loro vite prenderà inquietanti forme pavesiane e tenchiane. Ma il fatto è che Tenco e Pavese parlano, attraverso un disarmante autobiografismo, il linguaggio dell’universale. Orlando Manfredi e Luca Occelli danno vita alla storia di un Epigono – chiamato il Nostro – che cerca con esiti tragicomici di replicare le grandezze e i fallimenti, l’arte e la vita dei due idoli piemontesi. Il recital concerto è una creazione originale: le scene si intrecciano attraverso il racconto, il canto, la musica, la poesia, in una fitta alternanza di serrati dialoghi, partiture verbali, monologhi intimisti, canzoni e narrazioni teatrali, all’insegna di una leggerezza e di una originalità di lettura, che rimettono al centro la vitalità di due traiettorie artistiche e umane tra le più incisive del Novecento. Oltre ad appassionarsi, a commuoversi e a ridere della vicenda del “Nostro”, il pubblico scopre che Tenco e Pavese hanno davvero molto in comune. Pensiamo alla semplicità della loro voce poetica, alla parola scabra, diretta, coraggiosamente semplice ma mai banale. Pensiamo all’attitudine esistenzialista della loro indagine. Pensiamo al difficile impegno nel mondo e, infine, alla considerazione postuma davvero popolare della loro opera e della loro figura: sono lo scrittore e il cantautore di tutti e di un tempo che fu.