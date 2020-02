AMLETO

ECATE CULTURA

Teatro Concordia - Venaria Reale

giovedì 13 Febbraio ore 21:00

di William Shakespeare

con Davide Lorenzo Palla, Enrico Pittaluga, Graziano Sirressi

musiche e accompagnamento dal vivo di Tiziano Cannas Aghedu

traduzione e adattamento Tournée da Bar

regia Riccardo Mallus

Un viaggio indietro nel tempo con Davide Lorenzo Palla per indagare gli intrighi che si celano dietro ad uno dei più grandi classici teatrali di tutti i tempi. Riscoprire Amleto e i suoi dubbi esistenziali per domandarsi quali conseguenze si nascondano – oggi come ieri – dietro alla “non azione” e quanto essa possa paradossalmente finire per essere la più pericolosa delle azioni. Un capocomico, due aiutanti e un musicista accompagnano il pubblico dentro la tragica ma avventurosa storia del principe di Danimarca, una storia fatta di dubbi, morte, tradimenti, amore, vendetta, fantasmi, follia, sogni, utopie e soprattutto di tanto teatro.