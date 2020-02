BLAH BLAH

Martedì 18 Febbraio ore 22.00 ingresso 5 euro

Chromb! è un quartetto con archi, ance, 88 tasti e batteria, innervato da 220 volt, che fa rock senza chitarra, musica jazz o da camera distorta per bambini malati e/o adulti emotivi. La musica di Chromb! parla più al cuore che al cervello, non ha alcun divieto e non è prigioniera di uno stile specifico, anche se deve molto a John Zorn, The Residents e Soft Machine. Con lo stesso amore tanto per il pop più ammiccante quanto per il noise più feroce, rubando al jazz la sua libertà, la sua energia ed a tutti i tipi di musiche devianti la loro follia.