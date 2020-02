BAILA CONMIGO



Tutti i Mercoledì

Start 20:00 End 03:00

LAB, Piazza Vittorio Veneto 13 - Torino



Ritorna in Piazza Vittorio Veneto lo storico Mercoledì notte di Torino con il suo caldissimo mix latino! Ogni settimana vi farà compagnia dall'apericena in poi!

Ingresso Libero con consumazione facoltativa

Happy Hour

2 Birre = 7€ & 2 Longdrink = 9€ tutta la notte!

Dalle 23:30 alle 00:30 ==> 2 Birre 6€ & 2 Longdrink 8€ per tutti gli Erasmus&International Students



[20:00] _Apericena



Aperitivo__con drink= 5€ / 4€ per Erasmus o International

Apericena__piatto+padella pasta__con drink per i gruppi fino alle 8 persone= 10€ / 8€ per Erasmus o International con chupito omaggio

Apericena__buffet privato__con drink per i gruppi superiori alle 8 persone= 10€ / 8€ per Erasmus o International



[22:30] _Dancefloor in sala "Zenith Room" ..

:::reggaeton&latino:::



Guardaroba facoltativo 2€:(...è consigliato lasciare giacche,borse,..al guardaroba!)



LAB

Il Lab è un locale provvisto di una sala al piano terra e un'altra (la Zenith Room) al piano inferiore e di un ampio dehor.E' situato in Piazza Vittorio Veneto 13 a pochi passi da Via Po e dalla Gran Madre.

Assicurati il meglio per la tua festa di compleanno,laurea prenotando subito il tuo tavolo!



LAB (Piazza Vittorio Veneto 13,Torino)

Per Info,Prenotazione Apericena,Lezione di Ballo,Feste di Laurea/Compleanni: 329.81.56.478 (_WhatsApp)









Wednesday

Start 20:00

End 03:00

LAB, Piazza Vittorio Veneto 13 - Torino



The latin party will return to Piazza Vittorio Veneto with its latin mix that will bring you and your friends every week from apericena..in the LAB

Free Entry with optional consumption

Happy Hour

2 Beers = 7€ & 2 Longdrinks = 9€ all night long!

From 23:30 to 00:30 ==> 2 Beers 6€ & 2 Longdrinks 8€ for Erasmus&International Students

[20:00] _Apericena



Apericena__drink = 10€

Apericena__drink = 8€ with free chupito for Erasmus and International Students!

Apericena with buffet served directly at the table __drink = 10€ / 8€ for groups of more than 8 people!



[23:00] _Dancefloor in Zenith Room..

:::reggaeton&latino:::