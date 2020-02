Martedì 18 Febbraio 2020

Il Vento Dell'Ovest Unplugged

Opening powered by Suonacele: Tasso • Selli

Inizio: ore 21:30

Ingresso libero

Jazz Club Torino





Il Vento Dell’Ovest, nasce nei primi mesi 2019.

Sonorità anglo-americane accompagnate da testi introspettivi scritti in italiano.

Il primo lavoro discografico è un Ep di quattro tracce intitolato “I MOSTRI DI IERI”, uscito per Schiuma Dischi a giugno 2019.





Tasso

Classe '94. Sfrenato amante della musica in ogni sua forma e sfumatura. Imbraccia la chitarra fin da bambino e inizia a cantare poco dopo.

Passato da varie formazioni, dal duo acustico al gruppo rock più spinto, dal Funky alle hit dell'estate, arriva alla formazione singola. Voce e chitarra. Semplice ed efficace.

L'introduzione di brani inediti è stata l'ultima svolta.

Un sapore soul/blues dall'aspetto moderno e un retrogusto quasi vintage.

Sempre più convinto che "la musica sia la scienza delle emozioni", vuole emozionare e suonare. Nulla di più.





Selli è il progetto musicale di Selene Greco, classe '95.

Selli nasce dall'esigenza di trovare un linguaggio con cui esprimersi, uno spazio dentro cui rifugiarsi e allo stesso tempo da tirar fuori.

Il 31 gennaio è uscito il suo primo singolo "Onda preferita".

Il 14 febbraio in uscita "Alberi senza foglie".