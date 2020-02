The Goodness Factory e Associazione Mikrà presentano:



Sabato 22 febbraio 2020, alle 19.00

► DIGITALI PURPUREI #2

Roberto Mercadini incontra Zoosparkle

@OFF TOPIC, via Giorgio Pallavicino 35 - Torino

DIGITALI PURPUREI



"Digitali Purpurei" è una serie di incontri con giovani youtubers italiani, presentati da Roberto Mercadini.

Il titolo della rassegna, scherzoso riferimento alla poesia "Digitale Purpurea" di Giovanni Pascoli, allude al fatto che incontreremo autori noti principalmente per il loro lavoro nel mondo digitale.

I temi spazieranno dalla filosofia, alla letteratura, alla scienza, all'attualità.



ZOOSPARKLE



Willy Guasti classe 1991, ha sempre avuto la passione per gli animali; galeotto fu il film di Jurassic Park, che guardò da piccolissimo. Da allora non ha avuto dubbi sul suo futuro!

Attualmente sta concludendo i suoi studi al corso di laurea in Scienze Naturali, e gestisce "ZooSparkle", il canale di divulgazione scientifica a tema animali, evoluzione e paleontologia più seguito di YouTube Italia. Ha svolto l'attività di consulente scientifico per alcuni progetti editoriali (Il fumetto "Addio Darwin", di Federica Messina, e un libro della collana de "Il Battello a Vapore") e porta in giro per l'italia un pizzico della scintilla animalesca che si accese in lui quando era bambino.



ROBERTO MERCADINI



"Racconto storie (che contengono storie (che contengono altre storie)). A volte sopra un palcoscenico. A volte in video. A volte dentro un libro". Roberto Mercadini



Roberto Mercadini nasce a Cesena nel 1978. Con oltre 150 date all’anno, porta in giro per la Romagna e per il resto d’Italia i suoi monologhi. Su temi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità.



Fra i suoi monologhi:

- "Fuoco nero su fuoco bianco". Un viaggio nella Bibbia Ebraica

con traduzione dall’ebraico antico dell’autore.

- "Noi siamo il suolo, noi siamo la terra". Monologo per una cittadinanza planetaria. Una produzione di Banca Popolare Etica.

- "Felicità for dummies". Felicità per negati.

- "Vita di Leonardo. L'avventura di vedere davvero"

Spettacolo prodotto dal Teatro Stabile d'Abruzzo in occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Regia di Alessandro Maggi.



Fra i suoi libri:

- Storia perfetta dell'errore (Rizzoli, 2018). Romanzo

- Sull'origine della luce è buio pesto (Miraggi, 2016). Poesie e prose.

- Rapsodie romagnole (Ponte Vecchio, 2014). Prose.



