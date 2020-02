Mattatore energico, elegante e ironico, RICCARDO ROSSI approda al Teatro Gioiello di Torino dal 21 al 23 febbraio per il cartellone PFR Per Farvi Ridere, con il nuovo spettacolo L’amore è un gambero, inseribile tra l’altro nell’omonimo miniabbonamento a 4 titoli a scelta a soli € 62! L’amore è un gambero è un testo scritto da Riccardo Rossi e Alberto Di Risio, per la regia di Cristiano D’Alisera. E’ una produzione AB Management. Dopo il successo ottenuto nelle passate stagioni, Rossi torna ormai da beniamino del pubblico Torino Spettacoli.

Senza amore non si vive. Non esiste una persona al mondo senza un amore da raccontare, che sia stato il primo o l’ultimo fa poca differenza: ci ha fatto ridere, ci ha fatto piangere, ma è stato amore, ed è rimasto scolpito per sempre nei nostri cuori perché ci abbiamo investito la parte più vera di noi, quella che più ci appartiene. D’amore si parla tutti i giorni in tutti i luoghi tra tutti noi. E Riccardo Rossi nel suo nuovo spettacolo ci “spiega” i trucchi per affrontare al meglio tutte le fasi di una storia sentimentale, tutte le avventure che un amore deve affrontare per sopravvivere a se stesso! Tutte le esperienze che abbiamo passato e che ci accomunano nelle storie d’amore sono legate dal fil rouge dell’esperienza: la prima dichiarazione, la telefonata che non arriva, la prima seduzione vera, da adulti, la prima convivenza, gli inevitabili “tradimenti”, le vendette e il primo matrimonio cui spesso ne segue un altro, il secondo, quello vero! E solo l’esperienza del passato, ripercorrendo tutto a marcia indietro, come farebbe appunto un gambero, ci fa capire come l’amore vero è quello che si ricorda, quello che “ti ritorna in mente” l’unico che ancora ci fa tremare la voce e brillare gli occhi. Riccardo Rossi stila il suo personale e imperdibile manuale d’amore. Perché senza amore non si vive.

Repliche L'AMORE È UN GAMBERO al Teatro Gioiello (Torino)

venerdì 21 e sabato 22 febbraio ore 21 – domenica 23 febbraio ore 16

Prezzi Biglietti L'AMORE È UN GAMBERO:

venerdì sera e domenica pomeriggio: p. unico € 22,50 + 1,50 prev - ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50

ridotto speciale (abbonati, convezionati e gruppi) € 15 + 1 prev

sabato sera: p. unico € 24,50 + 1,50 prev; rid. unificato (under 26, over 60, abb., conven., gruppi) € 17,50 + 1,50

