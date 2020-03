Nel weekend della festa della donna a Le Musichall arriva Cabaret soQQuadro, uno spettacolo irriverente con un’ironia tutta al femminile.

Tre donne e la loro storia di ordinaria follia si susseguono sul palco con 17 personaggi eccentrici che prendono vita attraverso sketch comici, mescolando la visual comedy, il teatro di figura, il clown e il canto lirico in un carosello dal raffinato gusto surreale.

Un cabaret che mette in scena e dissacra la “ridicolezza umana”, raccontata attraverso personaggi femminili più unici che rari: le due burattinaie più odiose del mondo, la cantante lirica che starnutisce in do diesis, un cane che parla e un gatto che vola, una hostess impacciata su tacchi a spillo vertiginosi, la donna delle pulizie più ossessiva di ogni condominio, sono solo alcune delle protagoniste di questo cabaret.

Cabaret SoQQuadro è lo spazio/tempo dove tutto può essere, dove l’assurdo si palesa e il pubblico ne gode, dove celebrare il clown in quanto gioco e pedina di sé stesso, per scoprire che in fondo quell’assurdo non è poi così distante da ognuno di noi.

Un cabaret che farà amare le uscite di sicurezza. Un cabaret di chincaglierie, carabattole e cianfrusaglie. Un cabaret così assurdo da rasentare il sublime.

Le2eunquarto

Compagnia teatrale fondata a Torino nel 2007 da Silvia Laniado e Martina Soragna. Nel 2016 si unisce a loro anche l’attrice comica Teresa Bruno. Unendo la loro esperienza e formazione nel campo del teatro fisico, del clown e della voce creano uno stile personale e versatile, in cui la comicità e i pupazzi sono una lente d’ingrandimento della fragilità e della follia dell’essere umano. Le2eunquarto sono una compagnia professionale riconosciuta che si è esibita con i suoi spettacoli e performance itineranti, nei principali festival di teatro di figura e di strada in Italia e all’estero.

Nel corso della loro carriera hanno ricevuto diversi premi e riconoscimenti: Riconoscimento speciale al XIV Festival internazionale Immagini dall’Interno (2008), Premio Benedetto Ravasio (2009), Menzione per miglior messa in scena al Festival ScenainCorto (2009), Premio Gianduia di pezza (2010), Menzione speciale al Festival Mirabilia (2010). Nel 2014 sono nello staff di coordinatori per la costruzione di 350 marionette per la parata Defilè a la Biennal de la danse di Lione, progetto curato dal teatro Stabile di Torino. Nel 2018 le2eunquarto sono tra le compagnie volute personalmente da Arturo Brachetti per il suo Gran Varietà presso Le Musichall di Torino.

