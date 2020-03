SANDRA BOOKER QUINTET

ASSOCIAZIONE BLUE ROOM

TEATRINO CIVICO DI CHIVASSO - Chivasso

giovedì 5 Marzo ore 21:00

Sandra Booker – voce

Fulvio Albano – sax tenore

Philippe Martel – pianoforte

Christophe Le Van – contrabbasso

Philippe Le Van – batteria

Autrice, compositrice e attrice, Sandra Booker è considerata una tra le più belle voci sulla scena del jazz moderno, profondamente ispirata dallo stile di Sarah Vaughan.

Molto rispettata per il suo virtuosismo nello scat, per il suo timing impeccabile e per la sua straordinaria musicalità, in questo concerto Sandra Booker si presenta con il suo European Quintet: il saxofonista Fulvio Albano, il pianista Philippe Martel e i fratelli Christophe e Philippe Le Van rispettivamente al contrabbasso e alla batteria.





TEATRINO CIVICO DI CHIVASSO

Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa,

Chivasso, 10034

BIGLIETTERIA

Biglietto unico € 10

Per informazioni e prenotazioni: danieleciuffreda@icloud.com