Mercoledì 4 Marzo / h. 21:30 / BLAH BLAH Via Po 21, Torino



I Santinumi! suonano per la prima volta dal vivo il loro debut-album Paganìa e presentano "Acqua del mare (Talassa) - Short Movie".



-------

Cosa succede a mettere insieme un ukulele, un pianoforte e una batteria? Santinumi! Il gruppo nasce nell’aprile del 2019 da Andrea Bertolotti – già frontman della Banda Fratelli e dei Lou Tapage, Nicola Martini – cantautore già noto sulla scena indipendente torinese, e Maurizio Daniele – membro veterano di una soul-band. Nelle loro esperienze singole hanno condiviso il palco con artisti del calibro di Motta, Brunori Sas, Iosonouncane, Marta Sui Tubi, TARM, Africa Unite.

I tre iniziano per gioco a mischiare le peculiarità dei loro strumenti, alla ricerca di un sound che potesse unire l’energia strumentale alla scrittura pop più classica. Nasce così Santinumi!, progetto in cui canzone d’autore, folk-band e animo rock si uniscono, tre voci offrono atmosfere differenti tra loro, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: Santinumi!

Paganìa è il loro debut-album in uscita il 25 febbraio 2020 sui principali store digitali.



-----

Paganìa

Registrato al Canteen Music Studio di Torino

Prodotto e mixato da Mario Martini







BLAH BLAH

via Po 21, 10124 Torino

392 704 5240

info@blah-blah.it