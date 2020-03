Ekokay. Una ricostruzione sostenibile

Iniziativa dedicata all'architettura sociale e alla cooperazione internazionale, con analisi, ricerche e immagini di progetti condotti ad Haiti da parte di Architettura senza Frontiere Piemonte, Onlus attiva anche in Piemonte e in altre regioni d'Italia

www.asf-piemonte.org



giovedì 12 marzo 2020

Facoltà di Architettura del Politecnico di TORINO| Castello del Valentino - Viale Mattioli 39

- Seminario dalle ore 14.30 alle ore 18.00 presso l’aula 1V

- Mostra fotografica: inaugurazione alle ore 18.30 presso la Sala delle Colonne con Buffet a cura di Haititalia e allestimento sino al 20 marzo 2020



Ingresso libero e aperto al pubblico



A dieci anni dal terribile terremoto, Architettura senza Frontiere Piemonte Onlus organizza una giornata di studi e una mostra fotografica dedicate ai suoi progetti e alle sue ricerche in Haiti nella direzione di una ricostruzione sostenibile. La mostra viene allestita con immagini raccolte nel corso degli anni di lavoro nella repubblica caraibica e sarà visitabile sino al 20 marzo ad ingresso libero.

Inizialmente prevista per venerdì 6 marzo, l'iniziativa è stata posticipata al 12 marzo a causa di ritardi organizzativi dovuti all'emergenza nazionale legata al nuovo Coronavirus.



L’iniziativa è aperta al pubblico, è a ingresso libero e viene organizzata in collaborazione con il Politecnico di Torino - Dipartimento di Architettura e Design, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aereospaziale, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche di Territorio - con gli Ordini Architetti della Provincia di Torino e della Provincia di Asti, con il Consolato della Repubblica di Haiti a Torino, con l’associazione Haititalia, con lo sponsor tecnico tonki, con il sostegno dell’Unione Europea nell’ambito di Frame, Voice Report! e della Fondazione CRT.



Il 2020 è un anno simbolo per Haiti: decorrono i 10 anni dal terribile terremoto che causò tante vittime e del quale rimangono ancora visibili profondi segni.

Purtroppo, come spesso accade, dopo l'emergenza iniziale e la mobilitazione di ingenti forze, l'attenzione si è spenta, lasciando la popolazione in una situazione estremamente difficile e fragile.



Architettura Senza Frontiere Piemonte Onlus – ASF, è una realtà piemontese di ingegno e solidarietà che da anni si muove all’interno delle dinamiche di progettazione sostenibile, portando le sue competenze di architettura e costruzioni a contatto con i luoghi più svantaggiati.

ASF interviene con progetti di cooperazione e sviluppo locale nei paesi del Sud del mondo e sul territorio nazionale (soprattutto piemontese) nelle situazioni di emergenza sociale, urbana e territoriale.

Dal 2011 ASF è impegnata in Haiti con progetti di sostegno alle comunità locali, con una particolare attenzione alla ricerca di materiali locali e ecocompatibili per la costruzione di architetture sicure e confortevoli. La progettazione è stata supportata nel tempo dal Politecnico di Torino con i suoi docenti, le ricerche, gli studi sul campo, le sperimentazioni e le tesi svolte da laureandi di architettura e di ingegneria.

Il cammino da fare è ancora lungo e sensibilizzare il pubblico con quanto è già stato realizzato è utile per fronteggiare una sfida alla quale non ci si può sottrarre.



La mostra fotografia

La mostra viene inaugurata alle ore 18.30 presso la Sala delle Colonne con buffet a cura di Haititalia.

L’allestimento racconta gli interventi attuati da ASF nella repubblica caraibica nel corso degli ultimi anni e mette in rilevo i suoi valori più concreti, un mondo pratico in cui l’architettura diventa strumento per garantire l’accesso ai diritti fondamentali dell’uomo: casa, cittadinanza, salute e istruzione.

Il notevole bagaglio di immagini raccolte durante i progetti e le ricerche ha permesso ad ASF di allestire la mostra in cui sono ritratti personaggi chiave e partner di progetto, luoghi e scorci di vita haitiana, informazioni sul Paese, ma anche mappe ed elaborati tecnici che illustrano i progetti e i dettagli costruttivi concepiti per l’utilizzo di materiali e risorse locali.



Il seminario

Giovedì 12 marzo, il convegno EkoKay ripercorrerà il lavoro di ASF negli ultimi 9 anni ad Haiti con approfondimenti, informazini sulle motivazioni delle scelte progettuali e analisi sulla collaborazione con la comunità locale: un continuo dialogo tra ricerca, progetto e realizzazione.

Il seminario verrà moderato dalla giornalista Maria Chiara Voci e prevede interventi di ex-studenti, docenti, professionisti e i giornalisti autori del web doc “EkoKay. Una ricostruzione sostenibile”.



Il programma



Ore 14:30 - Alla ricerca di un materiale ecocompatibile: dal legno alla paglia

- Dopo il terremoto: la ricostruzione del Foyer di Leogane. A cura di Valeria Cottino, Architettura senza Frontiere

- Alla ricerca di materiali locali da costruzione: la paglia di riso. A cura di Matteo Restagno e Gian Nicola Ricci

- Il magazzino dei risicoltori: il cantiere scuola come metodo per costruire. A cura di Annalisa Mosetto, Architettura senza Frontiere



Ore 15:15 - Approfondimenti per la realizzazione di murature portanti in paglia

- Tra architettura e ingegneria meccanica. A cura di Walter Franco, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aereospaziale

- La progettazione della prima pressa. A cura di Federico Iarussi

- Dai tamponamenti alle murature portanti in blocchi di paglia. A cura di Cecilia Miotto

- Anpilpay 2.0, l’iniziativa della progettualità studentesca. A cura di Angela Lacirignola, Dipartimento di Architettura e Design



Ore 16:00 - Dalla sensibilizzazione al cantiere scuola

- La costruzione di una rete di collaborazioni. A Cura di Valeria Cottino, Architettura senza Frontiere

- Le attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale. A cura di Veronica Dinatale, Architettura senza Frontiere

- La muratura di paglia portante. A cura di Nadia Frullo e Ivano Menso, Architettura senza Frontiere

- Il prototipo abitativo. A cura di Valeria Cottino e Annalisa Mosetto, Architettura senza Frontiere



Ore 16:45 - Oltre la paglia

- Il container riconfigurabile. A cura di Vittorio Perini e William Tonelli

- La gestione dell’energia. A cura di Tommaso Diani e Marcello Rava

- Come declinare il bambù. A cura di Davide Damigella

- L’imprenditoria femminile. A cura di Ilaria Cannatà

- Il web doc: EkoKay. Una ricostruzione sostenibile. A cura di Lorenzo Bernardi, Giorgia Marino, Sara Perro



Ore 17:45 - Dibattito finale



Approfondimenti su Architettura Senza Frontiere Piemonte Onlus

ASF è presente a Torino dal 2006 come sede regionale di Architettura Senza Frontiere e nel febbraio 2010 si è iscritta al registro delle onlus piemontesi. Aderisce al network internazionale Architecture sans Frontiéres, alla rete nazionale Architettura senza Frontiere, e, come socio osservatore, al consorzio ONG Piemonte.

Vero e proprio Coach di comunità, ASF raggruppa al suo interno diverse professionalità, al servizio di processi inclusivi e interdisciplinari che uniscono teoria e pratica a sostegno di un risultato concreto.

I progetti di ASF si attuano attraverso la cooperazione con i partner, i professionisti e i beneficiari.

Le esperienze e le competenze tecniche specifiche dei gruppi di lavoro, composti da partner e/o professionisti diversi, volte all’utilizzo di materiali e tecnologie appropriate, sono affiancate da metodologie multidisciplinari, partecipative e democratiche.

Gli interventi sono realizzati con la collaborazione e la partecipazione delle popolazioni locali e delle comunità beneficiarie.

ASF-Piemonte si occupa inoltre di divulgazione e condivisione dei saperi, delle buone pratiche progettuali e della trasmissione di know-how specifici.