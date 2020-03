Il Circolo della musica presenta



DAMO SUZUKI'S network

con Xabier Iriondo Unofficial (Afterhours)

Corrado Nuccini (Giardini di Mirò)

Enrico Molteni (Tre Allegri Ragazzi Morti)

Karim Qqru (Zen Circus) e molti ospiti

+ PRESENT SQUARE



Artwork: Davide Toffolo



giovedì 5 marzo, ore 21.30

Circolo della musica

via Rosta 23, Rivoli



Inizio concerto ore 21.30

Apertura porte ore 20.30

Ticket € 15

Biglietteria al Circolo dei lettori (via Bogino 9, Torino)

Vivaticket: http://bit.ly/TicketDamoSuzuki

IL LIVE



Giovedì 5 marzo al Circolo della musica il Damo Suzuki Network, progetto nato nel 1998 che vede al centro l’ex-cantante dello storico gruppo Can, e una band che cambia a seconda del paese che ospita il live.



Damo Suzuki, infatti, ha speso gran parte della sua vita a girare il mondo, venendo coinvolto da musicisti sempre diversi. Il principio di partenza di Damo Suzuki è quello di adattare la propria voce e capacità di improvvisazione a ogni situazione musicale che gli si presenta, rendendo l’esperienza davvero unica e irripetibile.



La band che accompagnerà Damo Suzuki sul palco rivolese avrà la struttura di un quartetto formidabile e inedito, formato da musicisti delle più importanti band italiane:



XABIER IRIONDO | Afterhours | chitarra mahai metak taisho koto CORRADO NUCCINI | Giardini di Mirò | chitarra

ENRICO MOLTENI | Tre Allegri Ragazzi Morti | basso

KARIM QQRU | Zen Circus | batteria



Interverranno ospiti speciali che, salendo sul palco, arricchiranno le variazioni di questo incredibile concerto.

Circolo della musica: via Rosta 23, Rivoli

TEL: 011 4326827

MAIL: info@circololettori.it

circololettori.it

A due passi dall'auditorium, si trova il ristorante Come in Famiglia, forte della cucina firmata dallo chef Mario Ferrero che unisce tradizione e innovazione.