La Notte Rossa Barbera connette musica ed enogastronomia valorizzando le “eccellenze” del territorio e l’arte dei giovani talenti: una maratona musicale itinerante in un circuito di “piole” con la degustazione a prezzi popolari (menù: 15 €) di un menù ispirato alla tradizione della “merenda sinoira” piemontese. La Notte Rossa è una “sagra diffusa” che avvicina il grande pubblico al consumo critico e ai prodotti regionali in un’inedita cornice interattiva tra produttori e ristoratori, musicisti e avventori. Il tutto accompagnato dalla Barbera di 7 produttori piemontesi.

Sabato 07 marzo gusta il Menù Buscaglione al prezzo fisso di 15,00 € nei ristoranti del circuito e assisti all’esibizione itinerante di 39 musicisti che hanno partecipato al Premio Buscaglione.

Continua l’espansione della Notte Rossa Barbera fuori dal territorio di Torino: in collaborazione con Tanaro Libera Tutti e con Fans Out, il format della Notte Rossa conquista anche le Langhe, il Roero e il Monferrato!

I 39 artisti della Notte Rossa Barbera

Selezionati fra i 480 artisti iscritti al Premio Buscaglione, sabato 07 marzo saranno impegnati in una maratona itinerante che coinvolgerà 5 città: Torino, Alba, Bra, Asti e Nizza Monferrato.

Andrea James Cantautore, Animali Urbani, Antimusica, Baobab!, Bdd, BIf, Bricklane, Candreva, Crizna, Devalle, Diego Puzzo, Dutty Beagle, Gerardo Balestieri, Gli Animali Fantastici del Sud America, Harry Piccirillo, Hofame, Igloo, Igor Lampis, Ilaria Allegri, Iosonocobalto, Leonardo Angelucci, Lorenzo M., Mobili Trignani, Nicholas Merzi, NOT NoteOtreTempo, Paolo Moreschi, Porfirio Rubirosa, Protto, RasEmiliani & The Marsili Explosion, Riccardo Bonsanto, Rossana De Pace, Scuse Inutili, Si Scrive Andy, The Pax side of the Moon, Tiso, Tizio Bononcini, Valerio Zito, Vea, Verdecane.

"La notte rossa fa parte del calendario di eventi di Sotto il Cielo di Fred - 6° ed | Torino 07/14 marzo 2020: musica, merende sinoire e approfondimenti per scoprire le nuove leve della musica d’autore e rivivere le atmosfere notturne anni '50"

Piole e Osterie

E poi arrivarono i neon, i banconi lucidissimi, i vestiti alla moda… Quando sia avvenuto, di preciso, è difficile dirlo. Le piole, rustici ambienti tipici della civiltà subalpina, cominciarono a farsi più rare. Oggi ne sopravvivono alcune. In quegli anni '50 in cui si muove il nostro Fred, però, di piole ce n'erano ancora tante. Figlie dell'incontro tra campagna e città, le piole erano un punto di ritrovo e al loro interno era possibile bere, giocare a carte, mangiare, riunirsi nel pomeriggio con tutta la famiglia per la merenda sinoira. L'oste conosceva tutti, e la sua piola era il crocevia di una vera e propria comunità. Seppur scevri da adagiamenti identitari o particolaristici, nell'epoca del trionfo dei non-luoghi ci interessa riscoprire l'idea di piola come generatore di legami sociali, per recuperare dal passato alcuni elementi di saggezza popolare quanto mai utili per il presente.

La merenda sinoira

L’antica tradizione contadina della “merenda sinoira" era la base della ristorazione popolare. Un pasto pomeridiano che, per l'abbondanza, tende a sostituire la cena, per questo "sinoira". Un momento imprescindibile della giornata di chi, giunta quasi l’ora di sera, non vuole distaccarsi dalla compagnia di amici e si lascia amabilmente rapire da un pasto lento, guarnito da sapori e allegre discussioni. La merenda sinoira si accompagnava sempre con la barbera. Il Menù Buscaglione vi propone una rivisitazione di questa tradizione.

Notte rossa TORINO

1. Ostu

2. Vineria Rosso di Sera

3. Ciclocucina

4. Ristorante Ratatui (Borgo Campidoglio)

5. TRATTORIA L'OCA FOLA

6. Poormanger 2

7. La Cricca Bocciofila

8. Il Fortino

9. Via Baltea

10. Circolo Risorgimento

11. Acqua alta

12. Osteria Povr'Om

13. Bocciofila Vanchiglietta

14. OFF TOPIC

15. Grande Asportazione Vini-Erminio Torino

16. La Buta Stupa

17. La Locanda Del Sorriso

18. Enò

19. Il Camaleonte Piola 2.0

20. Barbagusto

21. Bagni Municipali

PIOLE

ZONA 1

1. Ostu

Via Cristoforo Colombo 63 - Tel: 011 596798 - Chiuso: domenica

In zona Crocetta, Ostu è un'enoteca con cucina dove fermarsi a pranzo e a cena per una sosta all’insegna del gusto. Gli arredi risalgono al 1939, contribuendo a creare l’atmosfera del locale, che è rustico e informale. A pranzo, menù giornaliero con primi, secondi e contorni a scelta. A cena il menù è alla carta, solo pasta fresca.

Per il Festival, Barbera di L'Autin S.S. Azienda Vitivinicola

2. Vineria Rosso di sera

Via Germanasca 37 - Tel: 011 3821455 - Chiuso: mai

Il vecchio mitico Re di carta è ora il Rosso di Sera. Il vecchio Pino è ora il giovane Nico. Anche gli arredi sono cambiati. Ciò che è rimasto immutato è l'ottima qualità dei cibi, del bere, i giochi di società, il circolo scacchistico del mercoledì, i concerti, le serate con dj, ma soprattutto la gente che lo frequenta: allegra e festaiola.

Per il Festival, Barbera di Agricola Gian Piero Marrone

3. Ciclocucina

Via Cumiana 41/B - Tel: 011 3835613 - Chiuso: domenica e lunedì

Ruote e cibo, buon cibo, potrebbero non incontrarsi mai, oppure basta volerlo. Lo vogliamo a Ciclocucina, il «piccolo ristoro» che abbiamo ricostruito in Borgo San Paolo, squarcio della Torino popolare, della Torino ciclistica artigianale degli Anni Cinquanta e oggi anche periferia privilegiata dell’arte contemporanea. Ciclocucina offre piatti “classici”, quegli evergreen che non mancano mai, ma non solo: ogni settimana è possibile trovare proposte diverse, tutte stagionali.

Per il Festival, Barbera di L'Autin S.S. Azienda Vitivinicola

4. Ristorante Ratatui

Via San Rocchetto 34 - Tel: 011 7716771 - Chiuso: domenica

Il locale nasce nel 1945 come Circolo del Partito Comunista dedicato alla staffetta partigiana Luciano Domenico, ucciso a Givoletto. Nel 1987 diventa Associazione delle Donne Ratatui e dal 1997 ristorante aperto al pubblico che propone cucina piemontese, vegetariana ed etnica con particolare attenzione alle intolleranze alimentari.

Per il Festival, Barbera di Agricola Gian Piero Marrone

5. Trattoria L’Oca Fola

Via B. Drovetti 6/G - Tel: 011 4337422 - Chiuso: martedì e domenica sera

Nel quartiere Cit Turin, dal 1998 l'Oca Fola propone cucina tipica piemontese. Dario, Massimo e Paola si occupano di tutto, dalla spesa al coordinamento del servizio in sala e in cucina. L'ambiente è semplice e curato, il menù varia ogni giorno nel rispetto delle stagioni e delle disponibilità del mercato.

Per il Festival, Barbera di Azienda Agricola Beltramo Marco

6. Poormanger 2

Via Palazzo di Città 26/B – Tel: no prenotazioni – Chiuso: mai

Poormanger nasce nel centro di Torino nell’ottobre del 2011, con l’intento di proporre qualcosa di unico e innovativo nel panorama della ristorazione torinese e italiana. La formula è semplice: portare in Italia le patate ripiene. Prendiamo le patate migliori e diamo spazio alla fantasia, proponendo ogni tipo di farcitura. Da 0 a 90 anni, vegani, vegetariani, celiaci: accontentiamo tutti, che sia per una pausa pranzo veloce o per una cena fra amici.

Per il Festival, Barbera di Azienda Agricola Beltramo Marco

7. La Cricca

Via Carlo Ignazio Giulio 25 Bis - Tel: 011 5211653 - Chiuso: mai - Ingresso soci Arci

La Cricca, Circolo ARCI dal 1994, rinasce dalle ceneri della storica Associazione Cricca Bocciofila, grazie all’impegno e alla lungimiranza del suo Presidente. Grande giardino, spazio bimbi, ping-pong, biliardo, calcetto; cat & dog friendly. Cucina sana e generosa in stile fusion piemontese-siculo-etnico. Attenzione, dà dipendenza!

Per il Festival, Barbera di Agricola Gian Piero Marrone

ZONA 2

8. Osteria di Miranda al Fortino

Strada del Fortino 20 - Tel: 375 5455848 - Chiuso: Lunedì e Martedì - Ingresso soci Acli

Ristorante e bar della bocciofila Il Fortino, all’Osteria di Miranda troverete un menù con proposte interessanti, adatto non solo agli amanti dei piatti della tradizione, ma anche a chi non disdegna di provare accostamenti nuovi. Il tutto sempre all’insegna del gusto. Se apprezzate la buona cucina e un’atmosfera accogliente e piacevole, questo è il posto che fa per voi!

Per il Festival, Barbera di L'Autin S.S. Azienda Vitivinicola

9. Laboratori di Barriera / Via Baltea

Via Baltea 3 – Tel: 011 2074514 - Chiuso: domenica

Sumisura è una cooperativa nata nel 2007 che opera nell'ambito della rigenerazione urbana e dello sviluppo locale. Dal 2014 ha deciso di scommettere in grande aprendo Via Baltea 3 - Laboratori di Barriera, uno spazio multifunzionale che comprende anche il Bar Sociale, dove prendere un caffè, sorseggiare una buona birra artigianale o pranzare a prezzi modici. Il Bar Sociale di via Baltea è il bar che non c'era, ma che ci voleva proprio.

Per il Festival, Barbera di Azienda Agricola Beltramo Marco

10. Circolo Risorgimento

Via Giovanni Poggio 16 - Tel: 011 2059573 - Chiuso: mai - Ingresso soci Arci

Il Circolo Risorgimento nacque pochi mesi dopo la Liberazione nel cuore della Barriera di Milano, intitolato al caduto partigiano Anselmo Audagna. Situato prima in corso Vercelli e poi trasferitosi nell’attuale sede di via Poggio 16, il circolo è un centro aggregativo fra i più importanti della Barriera. Ospita eventi di vario tipo, dalla cultura alla gastronomia, per momenti all’insegna del gusto, dell’inclusione e del piacere di stare in buona compagnia.

Per il Festival, Barbera di L'Autin S.S. Azienda Vitivinicola

11. Acqua Alta Bagni Di Via Agliè

Via Agliè 9 - Tel: 011 5533938 – Chiuso: domenica

Con la ristrutturazione nasce all’interno dei bagni pubblici il Bistrot, un luogo dove fare colazione, fare pranzo o semplicemente assaggiare le specialità della casa: dalle torte casalinghe ai croissant freschi e marmellate, dai panini farciti al momento ai piatti della tradizione mediterranea e i formaggi. Il tutto con lo spirito che ha sempre caratterizzato i bagni: sorrisi, semplicità, accessibilità per tutti… e sapore!

Per il Festival, Barbera di Azienda Agricola Beltramo Marco

12. Osteria Povr’Om

Via Modena 51/F – Tel: 011 2478224 - Chiuso: lunedì sera

Un arredamento retrò ed elegante che richiama gli ambienti familiari ed accoglienti delle osterie di una volta. Così è l’Osteria Povr’Om, che vanta tra i suoi punti di forza un personale altamente qualificato e la freschezza dei prodotti utilizzati per i suoi piatti. La specialità della casa sono i piatti di pesce, ma ampia e variegata è anche l’offerta di piatti di carne e vini selezionati.

Per il Festival, Barbera di Azienda Agricola Beltramo Marco

13. Bocciofila Vanchiglietta

Lungo Dora Colletta 39 - Tel: 333 2657601 - Chiuso: mai - Ingresso soci Arci

La Bocciofila Vanchiglietta nasce nel 1945 subito dopo la Liberazione ed ha come socio fondatore un ex partigiano. La sede, sulla sponda della Dora Riparia immersa nel verde del parco Crescenzio, è un luogo di accoglienza semplice dove trascorrere le giornate, un ritrovo storico con campi da bocce e tavoli all'aperto dove si mangia e si beve tra amici a prezzi popolari e una gustosa cucina casalinga.

Per il Festival, Barbera di Agricola Gian Piero Marrone

14. Off Topic

Via Pallavicino 35 - Tel: 011 0601768 / 379 1039198 - Chiuso: domenica, lunedì sera

Il Bistrò di OFF TOPIC è il ponte tra la città in cui viviamo e i sapori della terra in cui siamo nati e cresciuti. Per questo nel menù c’è la nostra interpretazione di piatti tipici del Bel Paese con prodotti che ogni giorno arrivano qui da Campania, Toscana, Puglia, Sicilia unendosi a quelli tipici piemontesi, per un’offerta che prende ispirazione dalle cucine e dalle tradizioni di molti territori, i nostri.

Per il Festival, Barbera di L'Autin S.S. Azienda Vitivinicola

ZONA 3

15. Grande Asportazione Vini Erminio

Corso San Maurizio 46/C - Tel: 011 8122431 - Chiuso: domenica, lunedì

All’angolo tra Corso San Maurizio e Via Verdi c’è un locale dove il tempo sembra essersi fermato: l’atmosfera richiama alla mente le piole di una volta con le luci soffuse e un clima di cordialità e convivialità. I piatti sono quelli della tradizione piemontese che possono essere gustati ascoltando alcuni artisti locali che ogni giovedì si esibiscono qui.

Per il Festival, Barbera di L'Autin S.S. Azienda Vitivinicola

16. Enoteca Vineria La Buta Stupa

Via Gaudenzio Ferrari 5/F - Tel: 338 4733583 - Chiuso: domenica sera

Il locale è situato proprio sotto la Mole Antonelliana, e questo potrebbe far pensare ad una trappola per turisti… e invece no! Pochi tavoli al chiuso consentono la giusta tranquillità e un’atmosfera molto accogliente. Dove trovate un altro ristoratore che affetti manualmente davanti a voi quello che avete appena ordinato?

Per il Festival, Barbera di Agricola Gian Piero Marrone

17. La Locanda del Sorriso

Via Saluzzo 6/G - Tel: 011 6596142 - Chiuso: martedì

Cucina piemontese accostata a piatti calabresi, preparati dalla mamma. Ogni giovedì la serata bollito misto con salsine, fritto misto e bagna caoda, che è con noi tutti i giorni. Inoltre antipasti, risotti, agnolotti e tajarin, finanziera, brasati e arrosti. Di stagione, tartufi e funghi. Tutti i dolci li prepariamo in Locanda.

Per il Festival, Barbera di Agricola Gian Piero Marrone

18. Enò Libero Emporio Enogastronomico

Via Galliari 12 - Tel: 011 6596031 - Chiuso: lunedì

"Per una focaccia ripiena o per un pranzo leggero.

Per un caffè leggendo un libro o per un barattolo di marmellata.

Per una bottiglia di vino o per una cena tra amici.

Per collegarsi a internet.

Per apprezzare la nuova arte, anche quella di preparare i cocktail.

E per il bicchiere della staffa insieme al DJ, certo."

Per il Festival, Barbera di Azienda Agricola Beltramo Marco

19. Il Camaleonte Piola

Via Berthollet 9/F - Tel: 011 6504115 - Chiuso: domenica

Rivisitazione in chiave moderna della piola piemontese. Nel cuore di San Salvario abbiamo voluto dare vita ad un locale adatto a tutti, dove l'atmosfera calda, l'autenticità della gestione familiare ed i prezzi modici fanno sentire il cliente come a casa propria. La cucina, casalinga, utilizza prevalentemente prodotti biologici e a "km 0" da piccoli produttori locali.

Per il Festival, Barbera di Azienda Agricola Beltramo Marco, L'Autin S.S. Azienda Vitivinicola, Agricola Gian Piero Marrone

20. Barbagusto

Via Belfiore 36 - Tel: 011 2760233 - Chiuso: lunedì, martedì

In via Belfiore, al numero 36, c'è Barbagusto, un posticino piccolo ma molto ben arredato.

Una lavagna indica i piatti del giorno: una selezione di primi, secondi e dolcini che stuzzicano ma senza la pretesa di essere per forza trasgressivi e originali. Trovate sì l'agnello con le prugne, accostamento sfizioso e non così consueto, ma anche dei classici agnolottini del plin, o del semplice ma ottimo vitello tonnato!

Per il Festival, Barbera di L'Autin S.S. Azienda Vitivinicola

21. Bagni Municipali

Via Morgari 14 - Tel: 393 4591027 - Chiuso: mai

La Casa del Quartiere è un laboratorio per la progettazione e la realizzazione di attività sociali e culturali che coinvolge associazioni, cittadini, operatori artistici e culturali; è uno spazio aperto e multiculturale, luogo di incrocio, di incontro e di scambio di attività e persone.

Per il Festival, Barbera di Agricola Gian Piero Marrone

PRODUTTORI VINO

Agricola Gian Piero Marrone

La Morra (CN) - www.agricolamarrone.com

Ad Annunziata di La Morra, nel mezzo delle Langhe del Barolo che guardano su Alba, trova posto l’azienda Agricola Gian Piero Marrone. È in questa terra che ci ospita, straordinariamente vocata alla produzione di vini di qualità, che produciamo vini pregiati preferendo la qualità alla quantità, sposando esperienze antiche e solide con le garanzie che oggi la tecnica consente.

L’Autin S.S. Azienda Vitivinicola

Bibiana (TO) - www.lautin.it

L'Autin nasce nell'anno 2010, con la passione e soprattutto la determinazione nel voler realizzare vini di grande qualità in una zona a volte trascurata e poco valorizzata dagli esperti e dagli appassionati del buon vino. Le nostre cantine sono dotate di moderne tecnologie che ci permettono di essere all’avanguardia nella lavorazione delle uve.

Azienda Agricola Beltramo Marco

Barge (CN) - www.beltramovini.com

Da generazioni ci dedichiamo con passione e tenacia alla coltivazione della vite, i nostri vini sono tradizionali ed autentici e raccontano l’espressione e la tipicità del nostro territorio e narrano, ad ogni vendemmia, con le sue diverse sfumature, l’andamento climatico delle stagioni di ogni annata.

Notte Rossa Barbera Langhe

1. NOSTRA MANERA - TRATTORIA DELLA PIZZA

2. OSTERIA LA FERMATA

3. CIRCOLO MONTEBELLINA

4. OSTERIA SOCIALE MAGNA NETA

5. TRATTORIA BAR RODDI

6. IL BOSCO DELLE GALLINE VOLANTI

7. SUMADAI

8. CIRCOLO LA CARBONAIA

9. SOCIETÀ LAVORANTI CONCIAPELLI

PIOLE

ZONA 1 → ALBA

1. NOSTRA MANERA - TRATTORIA DELLA PIZZA

Via Torino 27, Corneliano d'Alba (CN) - Tel: 0173 619900 - Chiuso: Martedì

Un’idea basata sull'amore per la tradizione e dalla costante volontà di rinnovarla e rinnovarci. A “modo nostro” viviamo gli impasti, creiamo i dolci e condiamo i piatti rispettando gli ingredienti e la tradizione, dando forma alla nostra idea di pizzeria innovativa.

Per il Festival, Barbera di Cristian Boffa Azienda Agricola

2. OSTERIA LA FERMATA

Corso Bra 56, Alba (CN) - Tel: 0173 366763 - Chiuso: Lunedì

L'Osteria La Fermata propone una cucina tipica delle Langhe e del Roero con prodotti del territorio, rispettandone la stagionalità. La specialità della casa è la pasta fresca, ma è molto curata anche l’offerta di secondi, formaggi e dolci (tutti prodotti artigianalmente). I vini sono tutti a "km 0", ovvero provengono dalle zone limitrofe.

Per il Festival, Barbera di Cascina Galarin

3. CIRCOLO MONTEBELLINA

Via Montebellina 25/1, Alba (CN) - Tel: 338 8993861 - Chiuso: Lunedì, Martedì

“Preferisco la qualità alla quantità”. Ma perché scegliere, se si possono avere entrambe? Al Circolo Montebellina si può! Piatti gustosi e genuini e porzioni abbondanti, il tutto in un’atmosfera rustica e conviviale. In breve, un ottimo posto dove mangiare bene e sentirsi come a casa propria.

Per il Festival Barbera di Azienda Agricola Chiesa Carlo

4. OSTERIA SOCIALE MAGNA NETA

Via G. Pieroni 3, Alba (CN) - Tel: 0173 281115 - Chiuso: Mai

Da tempo cerchiamo di dare risposta al problema dei molti ragazzi e ragazze disabili che accogliamo nelle nostre strutture o presenti sul territorio albese e cuneese, che raggiunta la maggiore età devono trovare uno sbocco lavorativo. Nel 2017 nasce la possibilità di realizzare questo sogno con l’avvio della gestione del Circolo Sportivo e Ricreativo San Cassiano, che comprende l’Osteria Sociale "MagnaNeta" e il social Bar.

Per il Festival Barbera di Azienda Agricola Chiesa Carlo

5. TRATTORIA BAR RODDI

Via Nuova 20, Roddi (CN) - Tel: 347 2535495 - Chiuso: Martedì sera, Mercoledì

Trattoria tradizionale con cucina tipica piemontese, a gestione familiare dal 2004. La location curata, la genuinità dei prodotti e una sincera passione per la gastronomia regionale, fanno di questo bar con tavola calda il luogo ideale per pranzi di lavoro e cene informali. Ampio dehors estivo e parcheggio. Situato nell'ex bocciofila di Roddi, a 5 minuti da Alba e con le colline langarole, patrimonio Unesco, a portata di mano.

Per il Festival Barbera di Azienda Agricola Chiesa Carlo

6. IL BOSCO DELLE GALLINE VOLANTI

Via Acqua Gelata 2/A, Barolo (CN) - Tel: 329 2169311 - Chiuso: Lunedì, Martedì.

Direttamente collegato al nostro orto sinergico il nostro menù parte sempre dalle nostre verdure. In questo modo assicuriamo sempre stagionalità e una filiera più corta possibile. Per assicurare sempre qualità e un circuito locale abbiamo configurato una rete d'impresa, contattando 9 piccole aziende del territorio per garantire un approvvigionamento di prodotti provenienti massimo da 50 km di distanza.

Per il Festival, Barbera di Cascina Galarin

ZONA 2 à Bra

7. SUMADAI

Str. Macellai 1, Pocapaglia (CN), Tel: 340 2888261 - Chiuso: Domenica

Un locale accogliente ed informale che non rinuncia a prodotti di alto livello come le birre artigianali e la sezione dei vini. Il personale, molto cordiale e attento, non mancherà di aiutarvi nella scelta dei piatti che richiamano le specialità culinarie regionali.

Per il Festival, Barbera di Cascina Galarin

8. CIRCOLO LA CARBONAIA

Via B. Gianolio 40, Bra (CN) - Tel: 347 9402133 - Chiuso: Mai

Immerso in un’atmosfera d’altri tempi, questo locale ricorda una vera e propria cantina delle Langhe. Molto frequentato da giovani ed universitari che contribuiscono a renderlo un locale di tendenza, il Circolo offre una vasta scelta di vini e pietanze calde. Ideale per un aperitivo in compagnia o una cena con gli amici.

Per il Festival, Barbera di Cristian Boffa Azienda Agricola

9. SOCIETÀ LAVORANTI CONCIAPELLI

Corso IV Novembre 7, Bra (CN) - Tel: 339 1378775 - Chiuso: Lunedì

All’interno di una cornice rustica e di un’atmosfera conviviale che ricorda le osterie di una volta, è possibile gustare piatti tipici della tradizione gastronomica piemontese. Il tutto accompagnato da un’ampia varietà di vini scelti.

Per il Festival, Barbera di Cristian Boffa Azienda Agricola





PRODUTTORI VINO Langhe

1. Cascina Galarin

Castagnole delle Lanze (AT) - www.galarin.it

Tutto ha avuto inizio alla fine del 1700, quando i nostri antenati costruirono personalmente, pietra su pietra, la struttura. Da sempre attenti al rispetto della natura e dell’ambiente, siamo convinti che la qualità di un vino nasca in vigna, così non utilizziamo erbicidi e pesticidi e favoriamo la nascita e lo sviluppo di diversi tipi di erbe tra i filari. Dalla vendemmia 2016 abbiamo ottenuto la certificazione biologica.

2. Cristian Boffa Azienda Agricola

La Morra (CN) - www.facebook.com/cristianboffaaziendaagricola

L’Azienda Agricola Cristian Boffa sorge nella zona di La Morra, che molto deve alla ricca produzione vitivinicola locale. È questa infatti l’attività principale dell’area, e l’azienda rende onore a quella che è una vera e propria tradizione facendosi forte dell’entusiasmo e dell’intraprendenza del giovane titolare. I vini prodotti sono diversi, ma tutti di carattere e gustosi, con grande attenzione alla qualità della materia prima.

3. Azienda Agricola Carlo Chiesa

Santo Stefano Roero (CN) - www.vinichiesa.it

Facendo tesoro del capitale culturale tramandato da oltre tre generazioni di agricoltori la famiglia Chiesa testimonia quotidianamente la passione per il proprio lavoro prendendosi cura personalmente dei 9 ettari di vigneti coltivati a mano che circondano cascina Pecarlin. Degna ambasciatrice del Roero, l'azienda Chiesa ha trovato un equilibrio tra tradizione e rinnovamento caratterizzato dall’accoglienza, la genuinità e l’armonia.

Notte Rossa Barbera Asti/Nizza

1. CAFFETTERIA MAZZETTI

2. DIAVOLO ROSSO

3. CASA DEL POPOLO SANTA LIBERA

4. LATERESINA

5. RISTORANTE CANNON D’ORO

6. CENTRO BAR LOUNGE BISTRò

7. TERZO TEMPO - OSTERIA MODERNA

8. L’AMBARADAN

PIOLE

ZONA 1 (ASTI)

1. CAFFETTERIA MAZZETTI

Corso Alfieri 357, Asti - Tel: 3391477539 - Chiuso: Lunedì

La Caffetteria Mazzetti è il luogo per chi vuole fermarsi e gustare l’astigianità con tutti i sensi. Selezione accurata degli ingredienti, ricerca della tipicità e della genuinità, attenzione al gusto. Un caffè letterario che offre ai suoi clienti eventi artistici e musicali. Una realtà che strizza l’occhio ai locali storici astigiani con un piede nel futuro di questa città e delle sue unicità.

Per il Festival. barbera dell’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato

2. DIAVOLO ROSSO

Piazza San Martino n. 4, Asti - Tel: 3477935323 - Chiuso: dal Lunedi al Mercoledi

Il Diavolo Rosso è un locale e ristorante astigiano dedicato alla musica dal vivo e situato nella cornice seicentesca della Chiesa sconsacrata di San Michele. In questi 20 anni il Diavolo Rosso ha avuto l’onore di ospitare, tra gli altri, Paolo Fresu, Brunori Sas, Gianmaria Testa, Stefano Bollani, Giorgio Conte, Le Luci Della Centrale Elettrica, Modena City Ramblers, Pierpaolo Capovilla, Ex Otago, Elliott Murphy, Howard Jones, Steve Wynn.

Per il Festival. barbera dell’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato

3. CASA DEL POPOLO SANTA LIBERA

Via Brofferio n. 129, Asti - Tel: 3463265302 - Aperto per cena il venerdì e sabato.





La Casa del Popolo "Santa Libera" di Asti è nata nel maggio del 2006 e da dodici anni si occupa di tematiche sociali, politiche e culturali. Gli eventi organizzati dall’associazione coinvolgono artisti, musicisti e scrittori locali. Ogni serata è accompagnata dalle cene nel piccolo ristorante, nel quale immersi in un’atmosfera conviviale è possibile gustare piatti tipici piemontesi oppure, durante le serate a tema, piatti da tutto il mondo.

Per il Festival. barbera dell’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato

ZONA 2 (NIZZA MONFERRATO)

4. LATERESINA

Piazza XX Settembre n. 22/23, Nizza Monferrato (AT) - Tel: 3806313459 - Chiuso: Lunedì

Situato nel centro di Nizza Monferrato, Lateresina è un bistrot che ha saputo unire ai sapori buoni e genuini della tradizione astigiana, un gusto raffinato per la preparazione di cocktail e hamburger d’autore. Da anni costituisce un luogo di ritrovo per i giovani nicesi.

Per il Festival. barbera dell’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato

5. RISTORANTE CANNON D’ORO

Via F. Cirio n. 15, Nizza Monferrato (AT) - Tel: 0141-726344 - Chiuso: Lunedì

Cucina tipica della tradizione piemontese nel centro di Nizza Monferrato. Ambiente rustico ed accogliente. Il caminetto nella sala principale contribuisce a creare un senso di ospitalità e calore, tipico delle trattorie di una volta. I piatti tipici sono il bollito, il fritto misto, il vitello tonnato e la battuta di carne.

Per il Festival. barbera dell’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato

6. CENTRO BAR LOUNGE BISTRò

Via Carlo Alberto n. 29, Nizza Monferrato (AT) - Tel: 0141-701460 - Chiuso: Martedì pomeriggio e Giovedì pomeriggio

Il Bar Centro propone un menù che spazia dalla tradizione del territorio con le migliori carni piemontesi a suggestive proposte di altre regioni e nazioni. Il tutto unito ad una ricca cantina di vini rossi e bollicine e ad un'ampia scelta di dolci preparati dallo chef del locale. Il posto ideale per una cena tranquilla o per un aperitivo con gli amici in un ambiente informale con ottima musica in sottofondo.

Per il Festival. barbera dell’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato

7. TERZO TEMPO - OSTERIA MODERNA

Piazza Garibaldi n. 53, Nizza Monferrato (AT) - Tel: 3474558270 - Chiuso: Mercoledì

In questo locale innovazione e tradizione si fondono, creando un ambiente dagli arredi moderni ma che al tempo stesso non ha rinunciato ai sapori caratteristici della cucina piemontese. Le proposte variano da piatti tipici a quelli rivisitati. Molta cura è affidata anche alla scelta dei vini abbinati ad ogni portata.

Per il Festival. barbera dell’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato

8. L’AMBARADAN

Strada Canelli n. 55, Nizza Monferrato (AT) - Tel: 0141-726580 - Chiuso: Lunedì

Si tratta di una pizzeria ristorante immersa nelle verdi colline monferrine, lontano dal traffico cittadino e appena fuori dal centro abitato. Insieme all’ampio e particolare menù, l’Ambaradan propone piatti della tradizione piemontese. Ideale sia per una serata tra amici sia per le famiglie, vista la presenza di un grande giardino e di giochi per i più piccoli.

Per il Festival. barbera dell’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato

PRODUTTORI VINO

ENOTECA REGIONALE DI NIZZA MONFERRATO

Nizza Monferrato (AT) - www.enotecanizza.it

Nata nel 1990 come Bottega del vino, nel 2006 le è stata riconosciuta dalla Regione Piemonte la dignità di Enoteca Regionale, per volere dei suoi Soci Fondatori: Comune di Nizza Monferrato, Unione Collinare Vigne e Vini e Associazione Produttori del Nizza - Barbera d'Asti DOCG. La cantina dell'Enoteca presenta più di 600 etichette di prestigiosi vini di oltre 140 produttori locali, per la maggior parte Barbera d'Asti DOCG e Nizza DOCG.