la Reale Società Ginnastica ha deciso di rinviare a data da destinarsi la Festa dell'Acrobatica prevista per questa domenica.

---------

domenica 8 marzo 2020

Reale Società Ginnastica di Torino e FLIC Scuola di Circo, via Magenta 11, TORINO

- dalle ore 16 alle 19 attività per adulti e ragazzi dai 16 anni di età

- dalle ore 19 alle 20 "Palco Aperto" con performance circensi per un pubblico di tutte le età

INGRESSO GRATUITO

Le Feste dell’Acrobatica “Una domenica a testa in giù” accolgono centinaia di persone con full immersion di sport e circo ad ingresso gratuito in cui è possibile sperimentare tutta l’acrobatica possibile e tante discipline circensi con alcuni dei migliori istruttori a livello nazionale.

La Reale Società Ginnastica di Torino sarà aperta dalle ore 16 alle ore 19 con attività per adulti e ragazzi dai 16 anni di età e dalle ore 19 alle ore 20 con “Palco Aperto”, esibizioni di circo contemporaneo per un pubblico di tutte le età a cura degli allievi della FLIC Scuola di Circo.

Domenica 8 marzo 2020 è in programma la terza Festa dell’Acrobatica “Una domenica a testa in giù” della stagione 2019/2020, con l’apertura straordinaria della Reale Società Ginnastica di Torino e della sua FLIC Scuola di Circo per un pomeriggio di festa, sport e cultura, ad ingresso gratuito, in cui adulti e ragazzi dai 16 anni di età potranno provare in prima persona il brivido dell’acrobatica e la magia del circo.

Un’iniziativa che nelle ultime due stagioni ha riscosso un grande successo, accogliendo in ogni appuntamento centinaia di persone, grazie alla presenza di molti istruttori altamente qualificati e disponibili a far praticare acrobatica a terra, a coppie e di gruppo, trampolino elastico, discipline aeree circensi (tessuti, cerchio, corda, trapezio, trapezio ballant), verticali, roue Cyr e palo cinese.

Le varie discipline di potranno provare e praticare dalle ore 16:00 e sino alle ore 19:00, orario nel quale inizierà “Palco Aperto”, esibizioni di circo contemporaneo rivolte ad un pubblico di tutte le età che si concluderanno con un momento conviviale di condivisione e dialogo intorno alle ore 20:00.

Il prossimo e ultimo appuntamento è in programma domenica 26 aprile 2020.

Le Feste dell’Acrobatica sono feste di sport, arte e cultura che la società sportiva più antica d’Italia continua a regalare ai propri concittadini ma anche a molte persone che arrivano per l’occasione da altre città del Piemonte e da regioni limitrofe.

Sono occasioni speciali da vivere all’interno di un luogo d’eccellenza e con alcuni dei migliori istruttori a livello nazionale, tutti molto esperti, alcuni in possesso della qualifica di formatori nazionali di acrobatica aerea e docenti del “Percorso Formativo di Tecnico Regionale di 2° Livello di Acrobatica Aerea” organizzato dalla Federazione Ginnastica Italiana. Da meno di un anno infatti, l’acrobatica aerea è entrata infatti a far parte delle discipline riconosciute e praticate dalla FGI grazie alla fondamentale collaborazione della Reale Società Ginnastica, che dal 31 gennaio 2019 dirige all'intenro della propria sede tutti i moduli del nuovo percorso formativo riconosciuto anche dallo SNaQ – CONI (Sistema Nazionale di Qualifica dei Tecnici Sportivi) e valido e in tutti i paesi europei.

La Reale Società Ginnastica

Ssocietà sportiva più antica d’Italia che il 17 marzo 2019 ha festeggiato i suoi 175 anni di attività, ha sede in una storica palazzina di 2500 mq nel cuore di Torino.

Edificata nel 1851 su progetto dell'ing. Domenico Regis, la struttura consta di 9 palestre distribuite su quattro piani, dispone di una grande dotazione di attrezzature all’avanguardia e dallo scorso anno si è rinnovata il look, sia all’interno che all’esterno, con nuove decorazioni e pannellature riportanti bellissime immagini artistiche sulla sua storia, risaltate su via Magenta e via Massena da una apposita illuminazione notturna.

La FLIC Scuola di Circo

È stata creata nel 2002 dalla Reale Società Ginnastica di Torino ed è diventata in pochi anni una delle scuole del settore più rinomate d’Europa. Recentemente ha ottenuto, per la seconda volta consecutiva, il miglior punteggio in assoluto da parte del Mibac tra i progetti di formazione circense presentati per l’assegnazione del FUS ed riceve il sostegno per le residenze artistiche promosse da Regione Piemonte attraverso il bando “Artisti nei territori”.

In questa stagione gli allievi sono 92, hanno età comprese tra i 17 e i 30 anni e provengono per oltre il 50% dall’estero, di cui la metà da paesi extra-europei. Compresa l’Italia, con provenienze da diverse regioni, gli allievi giungono da 22 diverse nazioni: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Ecuador, Francia, Germania, Grecia, Israele, Messico, Olanda, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Uruguay, USA