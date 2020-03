“Ognuno ch’essa abbraccia è felice” dal Papiro Chester Beatty I

Domenica 8 marzo, per la Giornata Internazionale della Donna, il Museo Egizio propone un tour dedicato alla figura femminile nell'antico Egitto.

La principessa Redji, la bella Neferu, la signora della casa Hel, la misteriosa Merit, l’imprenditrice Tsenhor, l’eterna Nefertari, la potente Sekhmet sono le protagoniste d’un racconto antico e di grande attualità.



Orari: domenica mattina a partire dalle 10:20, verranno fissate repliche in base alle richieste

domenica pomeriggio a partire dalle 16:10, verranno fissate repliche in base alle richieste



Durata: 90 minuti



Pubblico: adulti



Prezzo: € 5 (biglietto d’ingresso escluso)



Per l’ingresso al Museo sono disponibili le tariffe speciali #LaCulturaCura, per consultarle clicca QUI.



L’8 marzo dalle 9:00 alle 18:30 ingresso gratuito per tutte le donne.







Prenotazione obbligatoria: 011 4406903 – mail: info@museitorino.it. L'Ufficio Informazioni e Prenotazioni è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 19:00; il sabato, dalle 9:00 alle 13:00.