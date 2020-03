Alla luce dei recenti avvenimenti e dell’ordinanza emanata dal governo, “IN PERSONA TOUR” di MARRACASH, viene rinviato in autunno.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it

13 SETTEMBRE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (SOLD OUT - sostituisce la data del 3 aprile)

14 SETTEMBRE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (SOLD OUT - sostituisce la data del 4 aprile)

16 SETTEMBRE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (SOLD OUT - sostituisce la data del 18 aprile)

17 SETTEMBRE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (sostituisce la data del 2 maggio)

20 OTTOBRE – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA (sostituisce la data del 6 aprile)

22 OTTOBRE – PALA PARTENOPE – NAPOLI (sostituisce la data del 9 aprile)

24 OTTOBRE – UNIPOL ARENA – BOLOGNA (sostituisce la data del 24 aprile)

26 OTTOBRE – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE (sostituisce la data del 16 aprile)

27 OTTOBRE – PALA ALPITOUR – TORINO (sostituisce la data del 28 aprile)

30 OTTOBRE – PALA CATANIA – CATANIA (sostituisce la data del 9 maggio)

1 NOVEMBRE – PALA FLORIO – BARI (sostituisce la data del 7 maggio)

Venerdì 6 marzo è uscito “NEON – Le Ali, il nuovo singolo di MARRACASH feat ELISA, un'esplosione artistica nata da una profonda affinità musicale, una collaborazione cercata da tempo tra due dei più grandi nomi del panorama musicale italiano.

Il singolo è stato definito dallo stesso artista il tassello mancante di “PERSONA”, nuovo album di Marracash che ha conquistato il doppio disco di platino (dati diffusi da Fimi/GfK Italia il 7 gennaio) e continua a stazionare nella Top 10 della classifica!

I brani contenuti nell’album BRAVI A CADERE – I polmoni, SUPREME - L’ego e CRUDELIA – I nervi sono stati certificati platino; BODY PARTS – I denti, NON SONO MARRA – La pelle, SPORT – I muscoli, QUALCOSA IN CUI CREDERE – Lo scheletro, QUELLI CHE NON PENSANO – Il cervello, APPARTENGO – Il sangue e MADAME – L’anima sono oro (certificazioni diffuse da FIMI/GfK Italia).