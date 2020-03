A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative, si informa che i concerti di FRANCESCO DE GREGORI nei club italiani, previsti nei mesi di aprile e maggio, sono posticipati.

Di seguito le nuove date previste nei mesi di novembre e dicembre 2020:

27 novembre al VOX CLUB di Nonantola – MODENA

(recupero del concerto inizialmente previsto il 5 marzo e già posticipato al 16 aprile)

30 novembre all’ALCATRAZ di MILANO

(recupero del concerto inizialmente previsto il 10 marzo già posticipato al 6 maggio)

1 dicembre alla SUPERSONIC ARENA di S.Biagio di Callalta – TREVISO

(recupero del concerto inizialmente previsto il 6 marzo e già posticipato al 18 aprile)

4 dicembre alla CASA DELLA MUSICA di NAPOLI

(recupero del concerto inizialmente previsto il 21 marzo e già posticipato all’8 maggio)

5 dicembre all’ATLANTICO LIVE di ROMA

(recupero del concerto inizialmente previsto il 20 marzo e già posticipato al 9 maggio)

I biglietti già acquistati per le date nei club italiani rimarranno validi per le nuove date (è possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne). Per informazioni e ulteriori dettagli consultare il sito: www.friendsandpartners.it.

Quest’estate, invece, FRANCESCO DE GREGORI tornerà live nelle principali location all’aperto della nostra penisola, con “DE GREGORI & BAND LIVE – GREATEST HITS”.

La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni).

Queste le prime date confermate del tour “DE GREGORI & BAND LIVE - GREATEST HITS” (prodotto e organizzato da Friends&Partners con Caravan):

20 giugno a MANTOVA – Esedra Di Palazzo Te

6 luglio a CERVERE (CN) – Anfiteatro dell’Anima

11 luglio a GARDONE RIVIERA (BS) – Anfiteatro Il Vittoriale

13 luglio a PISTOIA – Piazza Duomo

15 luglio a MOLFETTA (BA) – Banchina San Domenico

25 luglio a CERVIA (RA) – Piazza Garibaldi

9 agosto a LECCE – Piazza Libertini

12 agosto a MACERATA – Sferisterio

13 agosto a FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

I biglietti per le date del tour estivo sono disponibili in prevendita sul sito TicketOne.it.

Per informazioni: www.friendsandpartners.it.