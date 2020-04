Shopville Le Gru è da sempre più di un semplice centro commerciale: certo, nel mall di Grugliasco ci sono i migliori negozi, ristoranti e servizi, ma da sempre l’obiettivo della struttura è quello di trasformare l’esperienza dello shopping attraverso un luogo dove incontrarsi, condividere e connettersi al mondo.

Tantissime, in questo senso, le iniziative che arricchiscono ogni anno il calendario di Le Gru, e più di tutte il grande festival estivo GruVillage – il più longevo festival musicale del territorio piemontese, appuntamento imperdibile per decine di migliaia di appassionati di musica e di buon vivere.

In questi giorni di emergenza sanitaria non poteva mancare, dunque, la voce di Le Gru che da qualche giorno propone attraverso i suoi canali social un ricco palinsesto di contenuti divertenti e coinvolgenti per offrire al suo pubblico un momento di allegria e intrattenimento e, perché no, una occasione di stimolo e approfondimento.



Tutti i giorni sulla pagina Facebook di Le Gru ricette, lezioni di fitness, letture per bambini e consigli di libri per adulti, momenti musicali, corsi di inglese e di fotografia.

Ma non solo: in sinergia con il territorio e nell’ottica di valorizzarne sempre di più gli aspetti culturali Le Gru divulgherà anche contenuti di musei, associazioni e manifestazioni che in questo momento stanno soffrendo per la chiusura totale delle loro attività.



Ogni giorno viene pubblicata una vignetta di Giancarlo Covino per sorridere con le sue “storie dalla quarantena”, così come una foto del giornalista e musicista Valerio Corzani che, con il suo occhio da globe trotter, ci fa viaggiare per il mondo attraverso la mostra “ALTROVE - visioni e latitudini”. E poi, in un “cartellone virtuale” che si arricchisce sempre di più, moltissime rubriche settimanali come quelle degli scrittori Enrica Tesio che legge una delle sue “Filastrorte d’amore” e Enrico Remmert che, in barba ai corsi di scrittura creativa, ci consegna le sue caustiche pillole per diventare “cattivi scrittori”. E ancora i racconti per immagini e parole di Donato Sansone, artista selezionato per la grafica del GruVillage 2020, videomaker e graphic designer specializzato in animazione sperimentale e live action. I suoi cortometraggi hanno fatto il giro del mondo guadagnandosi numerosi riconoscimenti, anche internazionali ci racconta alcuni dei suoi lavori.



Anche Max Petrone, uno dei personaggi tra i più innovativi della scena artistica torinese con la sua estetica particolarissima di personaggi decostruiti, offre l’occasione di vedere da vicino come nascono le sue opere attraverso video di grande impatto. Non mancano naturalmente i contributi musicali, come quello di Luca Morino che in questo periodo di #iorestoacasa ci presenta ogni settimana un’opera “semiseria” a un solo movimento, una nuova suoneria-sveglia per iniziare le giornate senza l’aggressività sonora delle normali musichette degli smartphone. Qualche consiglio per passare le serate in compagnia di un bel film? Ci pensa Silvio Salvo, il più famoso social media manager italiano dell’arte contemporanea, che ha saputo trasformare - insieme all’aiuto del saggio maestro Yoda - un canale istituzionale come quello di una fondazione di arte contemporanea in uno spaccato irriverente di arte e cultura pop.



Anche i bambini sono protagonisti con le lettura di Nicola (8 anni), i contributo del Bioparco Zoom e la mitica Stelevisione del Museo Egizio di Torino. E poi tanti interessanti contenuti in arrivo dai principali musei del territorio come la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Palazzo Madama, GAM, MAO.



Non mancano i corsi: un corso di fotografia, uno di inglese con Nigel Parrot, un po’ di allenamento con la ginnastica funzionale di Marco Lodi e uno per realizzare idee creative di arredamento casalingo grazie ai preziosi consigli di Elisabetta Marangoni, blogger di interior design.



La giornata, in questi giorni forzatamente casalinghi, è cadenzata da tanti appuntamenti divisi per fascia oraria: il mattino con sport e benessere alle 10, alle 11.30 spazio ai bambini con lettura, natura e scienza; alle ore 13 appuntamento con i corsi e il tempo libero; il pomeriggio è dedicato all’arte, mentre alle 20 ogni giorno un personaggio racconta il suo punto di vista sull’arte, la letteratura, la vita; la giornata di conclude con la vignetta satirica di Covino.



L’intero palinsesto, poi, si arricchisce dei contenuti culturali e d’intrattenimento da tutta Italia, che vengono raccolti anche dagli altri centri gestiti dalla francese Klepierre in Italia, creando un unico palinsesto che pubblica per una audience complessiva di 1 milione di fans sulla piattaforma di Facebook e oltre 100.000 su Instagram attraverso 29 profili.



