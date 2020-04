Da un’idea di Giancarlo Barbadoro, giornalista, musicista e poeta recentemente scomparso, nasce nel Parco della Mandria una web radio che si definisce “la voce dell’ecospiritualità”.

Rosalba Nattero, direttore artistico e anima della radio, ha raccolto l’eredità di Barbadoro e ha voluto dare seguito ai suoi progetti. Dice Nattero: “Siamo un gruppo di sognatori. Abbiamo un sogno: sogniamo un pianeta dove gli animali non vengano maltrattati, una Terra dove tutte le culture siano rispettate, dove i Popoli indigeni non vengano defraudati delle loro terre sacre. Un pianeta dove la natura sia tutelata e dove le altre specie vengano difese nei loro diritti e nelle loro culture. Un mondo che rispetti Madre Terra e ne colga l’insegnamento.”

La radio intende dare voce a chi non l’ha, a cominciare dagli animali, ma estendendo a tutte le culture invisibili che non vengono ascoltate, come i Popoli nativi del pianeta.

Ospiterà chi ama gli animali, chi difende la Natura, chi non si limita a sognare, ma fa qualcosa per far sì che il mondo possa essere un posto migliore in cui vivere.

E non solo…

Continua Nattero: “Vogliamo fare informazione, nell'era della disinformazione, su quei temi destinati all'oblìo. La nostra radio vuole dare spazio a quegli argomenti a cui l'attuale conservatorismo delle idee non dedica attenzione, come ad esempio il fenomeno UFO, l’indagine sulle antiche civiltà scomparse, le medicine tradizionali, l'intelligenza degli animali. Parleremo di meditazione e di spiritualità. Argomenti spesso banalizzati, conoscenze che sono appannaggio di culture invisibili che scorrono parallele alla storia, conservate in sacche storiche che rischiano di estinguersi perché soppiantate dalla cultura maggioritaria.”

Spingersi oltre i limiti dell’universo conosciuto, in una indagine del mondo che ci circonda e di ciò che siamo, con tutte le nostre potenzialità, è lo spirito che anima Radio Dreamland.

La web radio ha sede a Dreamland, nel Parco della Mandria, luogo incantato dove Giancarlo Barbadoro ha fatto erigere un grande cerchio di pietre e dove il gruppo di musica celtica LabGraal si esibisce periodicamente. Rosalba Nattero non è nuova a esperienze mediatiche: giornalista, musicista e scrittrice, ha condotto per 15 anni una trasmissione su Radio Flash e tuttora conduce la trasmissione “SOS Gaia, il pianeta vivo” sull’emittente televisiva Rete 7.

Il palinsesto della radio spazia tra animalismo, arte, scienza di confine, alimentazione vegana, Popoli indigeni, meditazione e ecospiritualità.

Tutti argomenti apparentemente lontani tra loro eppure uniti da un filo conduttore: mondi invisibili che non vengono affrontati con la serietà che meritano.

Conclude Nattero: “Vogliamo abbattere i paletti della ricerca e creare una liaison tra visibile e invisibile, affrontando in maniera semplice argomenti inconsueti e quesiti apparentemente senza risposta. Questo è il mondo dell’ecospiritualità.”











RADIO DREAMLAND - La voce dell’ecospiritualità

PALINSESTO

LUNEDÌ

- Ore 21 Nel Segno del Graal

Voci dai mondi invisibili

Conduce Rosalba Nattero

MARTEDÌ

- Ore 12 Nel Segno del Graal (replica)

- Ore 22 Scienza di Confine

UFO, OOPART, Alieni

Conducono Gianluca Roggero e Roberto Garosci

MERCOLEDÌ

- Ore 21 Oltre la Mente

Meditazione e Ecospiritualità

Conduce Rosalba Nattero

GIOVEDÌ

- Ore 12 Oltre la Mente (replica)

- Ore 21 Madre Terra chiama

Animalismo e dintorni

Conduce Rosalba Nattero

VENERDÌ

- Ore 12 Madre Terra chiama (replica)

- Ore 21 Artists United for Animals

Quando l’arte parla di antispecismo

Conducono Rosalba Nattero e Luca Colarelli

SABATO

- Ore 12 Artists United for Animals (replica)

- Ore 21 Animali ed Enigmi

Gli animali fantastici che convivono con noi sulla Terra

Conduce Elio Bellangero

DOMENICA

- Ore 12 VeganSì

Per un’alimentazione che rispetti gli animali

Conduce Miriam Madau medico nutrizionista vegano

- Ore 21 Archeomistery World

I misteri dell’archeologia megalitica

Conduce Marco Pulieri

Keltic & Rock Music Style a rotazione

Selezione musicale di Rosalba Nattero

www.radiodreamland.it - info@radiodreamland.it

www.radiodreamland.it - info@radiodreamland.it

Radio Dreamland è una iniziativa:

Ecospirituality Foundation OdV

NGO in Consultative Status with the United Nations

www.eco-spirituality.org

Piazza Statuto 15, 10122 Torino

tel. 011 530 846 – 011 9234 625